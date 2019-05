Breaking news! Guvernul s-a inteles cu reprezentantii UBER - DOCUMENT

uber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Transporturilor si reprezentantii companiilor Uber, Bolt si Clever, au batut palma, joi, pentru adoptarea „in perioada urmatoare” a unui act normativ care sa reglementeze activitatea de ridesharing in Romania. „In cadrul discutiilor au fost parcurse toate punctele convenite in urma intalnirilor anterioare si a rezultat ca exista un acord cu privire la recomandarile transmise de catre reprezentantii Coalitiei (Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta companiile de ridesharing - n.r.)”, se arata in minuta sedintei de joi. Potrivit documentului, proiectul de act normativ va parcurge toate etapele de consultare publica ”in perioada ...