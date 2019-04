Breaking news! Iata cine este noul procuror general interimar, in locul lui Augustin Lazar - FOTO

Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A fost propus noul procuror general interimar, in locul lui Augustin Lazar. In alta ordine de idei, Bogdan Licu a fost propus procuror general interimar in locul lui Augustin Lazar. Potrivit unor surse, Bogdan Licu a fost propus de catre Sectia pentru Procurori a CSM procuror general interimar in locul lui Augustin Lazar. SCANDALOS! Klaus Iohannis NU a semnat, de cateva luni, revocarea Procurorului General, dar in cateva ore a semnat decretul de pensionare Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, 19 aprilie, decretul privind eliberarea din functie a procurorului general Augustin Lazar in vederea pensionarii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...