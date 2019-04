Breaking news! Incendiu la o centrala nucleara din Ucraina! Ce s-a intamplat

Centrala nucleara Ucraina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu s-a produs luni seara la centrala nucleara de la Rivne, in vestul Ucrainei. Autoritatile au oprit unul dintre reactoare, insa nivelul de radioactivitate la fata locului nu prezinta pericol, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Incendiul a fost stins in circa o ora si s-a declansat intr-un transformator electric, fiind astfel activat sistemul de protectie al reactoarelor. Reactorul trei a fost oprit, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a agentiei nucleare a Ucrainei, Energoatom. ''Nivelul de radioactivitate nu a crescut'', a mai spus purtatoarea de cuvant, mentionand de asemenea ca nu s-au inregistrat raniti si ca este in curs o investigatie asupra cauzelor i ...