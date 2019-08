Breaking news! Incendiu puternic in Capitala. Pompierii intervin de urgenta - UPDATE/ FOTO

incendiu puternic in capitala in zona pipera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Incendiul s-a produs la o hala care arde in intregime in momentul de fata. Pompierii se deplaseaza la fata locului. Stire initiala: Un incendiu puternic a izbucnit vineri in Capitala, in zona Pipera, spre finalul bulevardului Dimitrie Pompeiu. Momentan nu se cunosc motivele producerii incendiului. Nu sunt foarte multe cladiri in zona. EXPLOZIE puternica la o fabrica din Bucuresti. O persoana decedata si mai multe victime cu arsuri grave Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...