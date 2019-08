Breaking news! Incendiu puternic in Capitala. Sute de oameni, evacuati din cladirile din zona - UPDATE/ FOTO, VIDEO

incendiu puternic in capitala in zona pipera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Sute de oameni, evacuati din cladirile din zona. 12 autospeciale cu apa si spuma se afla la fata locului. UPDATE: Hala aflata in nordul Capitalei a fost cuprinsa de flacari, in zona fiind degajari mari de fum, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Potrivit sursei citate, hala, care in prezent arde in intregime, este situata pe strada Biharia din sectorul 1. UPDATE: Incendiul s-a produs la o hala care arde in intregime in momentul de fata. Pompierii se deplaseaza la fata locului. Stire initiala: Un incendiu puternic a izbucnit vineri in Capitala, in zona Pipera, spre finalul bulevardului Dimitrie Pompeiu. Momentan nu se cunosc ...