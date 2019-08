Breaking news! Incendiul la sediul Ministerului de Interne! Pompierii intervin in forta

Ministerului Afacerilor Interne google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, intr-o camera a corpului A1 al sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) situat in Piata Revolutiei din Capitala, trei autospeciale de pompieri fiind trimise la fata locului, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a precizat, pentru mediafax, ca un incendiu a izbucnit, joi dimineata, intr-o camera a corpului A1 a sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) situat in Piata Revolutiei din Capitala. La fata locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autoscara, doua ambulante si o descarcarare. A fost intrerupt si curentul in cladi ...