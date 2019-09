Breaking news! Informatii de ultima ora privind ancheta minorei ucise. Olandezul suspect venea in fiecare an in Romania

olandezul suspect n google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Olandezul in ca carui masina a fost filmata Adriana Feraru, fetita de 11 ani gasita moarta la trei zile de la disparitie,venea in fiecare an in Romania. Acesta a fost pus oficial sub acuzare. "Barbatul este acuzat de agresiune sexuala si lipsire de libertate", conform Romania TV. Acesta a parasit tara sambata, dupa ce a discutat cu anchetatorii care i-au dat voie sa plece din tara, avand in vedere ca acesta nu era suspect de nicio infractiune, la momentul discutiilor cu oamenii legii. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (function(window,document,undefined) ...