BREAKING NEWS! Ion Iliescu a fost internat de URGENTA in spital

Ion liescu a fost internat de urgenta la spital, in aceasta dimineata. Fostul presedinte al Romaniei a ajuns la spital dupa ce a acuzat probleme la inima. In ultimele luni, Iliescu a fost internat de urgenta de mai multe ori. Ultimele vesti despre Ion Iliescu. Cei de la Spitalul Elias au confirmat De cativa ani, Ion Iliescu are probleme cu inima, in luna aprilie a acestui an a fost operat pentru a-i fi extras lichidul pericardic, insa problemele continua sa existe, ajungand sa fie internat din nou, in aceasta dimineata, la spitalul Elias din Capitala.