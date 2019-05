Breaking news! Israel a semnat un armistitiu cu Fasia Gaza

Orientul Mijlociu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile palestiniene au anuntat ca au incheiat luni un armistitiu de incetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru incetarea violentelor din Fasia Gaza si din sudul Israelului, relateaza Reuters, conform Mediafax. ALERTA in Orientul Mijlociu! Sute de rachete au bombardat Israelul ''Armistitiul de incetare a focului va intra in vigoare luni la ora 4.30”, a declarat pentru Reuters un oficial palestinian. Informatia a fost confirmata de un al doilea oficial palestinian si transmisa de postul de televiziune al organizatiei Hamas. Armata israeliana a transmis ca peste 600 de rachete si proiectile au fost lansate din Fasia Gaza in ultimele trei zile, aproximativ ...