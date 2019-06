Breaking news! Jandarmul lovit cu scaunul la un meci de fotbal, in stare grava la spital - VIDEO

jandarm lovit cu un scaun1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jandarmul lovit la meciul Universitatii Cluj se afla in stare grava la Clinica Neurochirurgie, fiind sub observatie pe Sectia de Terapie Intensiva. “Pacient in varsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde isi indeplinea functia de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism cranio-cerebral, grad 1, fractura cu infundare parietala stanga, plaga contuza parietala stanga. Dupa evaluare, stabilizare a fost trimis la Clinica Neurochirurgie, unde este in observatie pe Sectia de Terapie Intensiva”, a declarat Conf. Dr. Adela Golea de la UPU Cluj. Jandarm ranit cu un scaun aruncat din tribuna, la meciul ”U” Cluj - FC Hermannstadt Sibiu „Un suporter al echipei U ...