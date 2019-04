BREAKING NEWS: Julian Assange, fondatorul WikiLeaks a fost arestat in Londra - VIDEO

julian assange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat de autoritatile britanice dupa sapte ani petrecuti in Ambasada Ecuadorului din Londra, au anuntat astazi reprezentantii politiei, relateaza BBC si Reuters. Lovitura dura pentru fondatorul WikiLeaks! Ecuadorul ii cere sa paraseaca ambasada sa din Londra Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o sectie de politie din centrul Londrei unde va ramane inainte sa apara in fata Tribunalului din Westminster. Politia a anuntat ca a putut intra in ambasada dupa ce Ecuadorul i-a retras lui Assange statutul de ...