Breaking news! Legea pensiilor a fost adoptata

cupon pensie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Legea sistemului public de pensii, reexaminata ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a fost adoptata, astazi, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, fiind inregistrate 197 voturi „pentru”, niciun vot „impotriva” si 70 abtineri. Legea a fost pusa in acord cu decizia CCR. Legea merge la presedintele Romaniei pentru promulgare. Lia Olguta Vasilescu, replica dura, despre ''legea USR-ului'': Este o mare minciuna! Ipocrizia ucide In lege au fost efectuate "clarificari" in ceea ce priveste plata asigurarii sociale de catre angajator si, de asemenea, o corelare cu alta lege pentru pensiile de invaliditate. "Curtea a cerut ...