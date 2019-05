BREAKING NEWS! Liviu Dragnea a fost CONDAMANT LA INCHISOARE cu EXECUTARE

Liviu Dragnea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente, Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu EXECUTARE. Decizia este DEFINITIVA. Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu. ICCJ pronunta decizia in dosarul lui Liviu Dragnea. Sefu Olguta, achitare pentru abuz in serviciu. Valentina Marica, achitare pentru abuz in serviciu. Constantin Balaban, decontopire pedeapsa de 3 ani pe care o repune, 3 ani abuz in serviciu, 2 ani pedeapsa complementara. 1 an pedeapsa cu suspendare pentru fals intelectual. Nicusor Gheorghe, descontopeste 1 an, 1 an pentru abuz in servi ...