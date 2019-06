BREAKING NEWS! Liviu Dragnea ar putea fi mutat de la Penitenciarul Rahova. Vezi unde ar putea ajunge fostul lider PSD

dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte al Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, ar putea fi mutat de la Penitenciarul Rahova, pe motiv ca inchisoarea este supraaglomerata. In acest moment, in unitate sunt inchisi 1.400 de detinuti, in conditiile in care capacitatea inchisorii este de doar 1070 de locuri. Ce spune Codrin Stefanescu, dupa ce a vorbit cu Liviu Dragnea: Detinut politic La inceputul saptamanii viitoare, Liviu Dragnea iese din perioada de carantina, de 21 de zile si va afla ce regim de detentie va avea in continuare. Avand in vedere durata pedepsei, 3 ani si jumatate, judecatorii ar putea decide sa ii ofere fostului lider PSD un regim semideschis. De asemenea, Dragnea ar putea fi transferat la un alt penitenc ...