Breaking news! Liviu Dragnea merge sa se predea

In aceste momente, doua masini au parasit locul unde Liviu Dragnea locuieste. In prima masina se afla liderul PSD Liviu Dragnea. Destinatia masinii in care se afla Liviu Dragnea este Penitenciarul Rahova. BREAKING NEWS! Imagini LIVE de la casa unde sta Liviu Dragnea - LIVE VIDEO Liviu Dragnea a fost condamnat astazi la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Liderul PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu. Acesta este acuzat ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv presedinte al PSD Teleorman ar fi coordonat si controlat activitatea DGASPC Teleorman, ...