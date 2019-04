BREAKING NEWS! Liviu Dragnea, urmarit de doua masini in trafic dupa ce a plecat de la sediul Antena 3

Liviu Dragnea urmarit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea, presedintele PSD, a fost urmarit de doua masini in trafic dupa ce a plecat de la sediul Antena 3. Razvan Dumitrescu a anuntat, la Antena 3, in emisiunea ”Editie Speciala”, ca Liviu Dragnea, dupa ce a plecat din emisiunea sa, a fost urmarit de doua masini. Vezi si: Liviu Dragnea: "Nu vine nimeni sa ne dea, toata lumea vrea sa profite de aceasta tara" "S-a intamplat in jurul orei 23.00. Noi am terminat in jurul orei 22.50 de minute primele doua parti ale emisiunii, la 23.00 Liviu Dragnea a parasit postul nostru si vedeti cum este urmarit in trafic de doua masini" a spus Razvan Dumitrescu. Daca ti-a placut artico ...