Breaking news! Mai multe angajate de la Cresa nr.10 au fost demise

Cresa nr 10 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unor inregistrari aparute in spatiul public, inregistrari in care mai multe functionare angajate la Cresa nr.10 din Iasi au un limbaj vulgar la adresa unui copil, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a decis sa le demita pe acestea. Concret, la un post de televiziune, Mihai Chirica a declarat faptul ca acest comportament este de neiertat, dand asigurari ca angajatele nu vor mai lucra in sistemul din care au fost demise. In alta ordine de idei, Mihai Chirica a decis ca si directoarea cresei sa suporte consecinte deoarece nu este normal ca aceasta sa nu stie ce se intampla in institutia pe care o conduce. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de ...