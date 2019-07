Breaking news! Mama copilului omorat in bataie, retinuta

retinuta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii au stabilit ca moartea copilului de noua ani din Cluj-Napoca a fost violenta si s-a datorat agresiunilor suferite, astfel ca mama acestuia a fost retinuta. In acest caz se fac cercetari privind violenta in familie sub forma omorului potrivit news.ro Politia Judeteana Cluj a anuntat ca, in urma necropsiei, s-a stabilit ca moartea copilului a fost una violenta si a survenit ca urmare a agresiunilor suferite. Mama acestuia a fost retinuta si urmeaza a fi prezentata in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. In cauza se fac cercetari pentru violenta in familie sub forma omorului. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Cluj, sambata seara, o persoana a sunat la 112 anuntand ca un ...