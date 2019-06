Breaking news! Michel Platini a fost arestat! A fost implicat intr-un scandal de coruptie

Michel Platini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Michel Platini, 63 de ani, fostul sef al UEFA, ar fi fost arestat in aceasta dimineata. Presa din Franta anunta ca Michel Platini ar fi fost luat in custodia procurorilor in Nanterre, o suburbie a Parisului, si ca va fi audiat. Acesta e acuzat ca ar fi fost implicat in aranjarea voturilor care au desemnat tara gazda pentru CM 2022. Qatar a primit dreptul de a organiza CM 2022 in decembrie 2010. A urmat o serie de acuzatii privind legalitatea deciziei. Exista acuzatii de coruptie si luare de mita privind acordarea organizarii Campionatului Mondial 2022 Michel Platini, atac la adresa FIFA: "Trebuie sa dispara! Singurul scop e sa-i elimine pe cei care se opun politicii FIFA" Platini a fos ...