Breaking news! Mihai Constantinescu a fost deconectat de la aparate

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt vesti de ultima ora despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu. Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala pe 13 mai, in urma unui stop cardio-respirator, el fiind internat in unitatea spitaliceasca de mai bine de trei saptamani. Prin ce cumpana cumplita a mai trecut Mihai Constantinescu acum o luna. Nimeni nu a stiut Mihai Constantinescu si-a anulat in luna martie cateva concerte din cauza starii de sanatate, fiind cunoscut de multa vreme cu probleme cardiace. In ultimele saptamani, Constantinescu a fost tinut in viata cu ajutorul aparatelor, insa conform Romania TV, acesta a fost deconectat si acum respira singur. ...