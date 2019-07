BREAKING NEWS! Mihai Fifor, declaratie de ultima ora: Prefectii isi amana concediile

Mihai Fifor1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, instalat in functie cu misiunea expresa de a reforma Internele dupa cazul Caracal, le-a solicitat prefectilor si sefilor structurilor judetene ale M.A.I. sa efectueze in cel mai scurt timp o analiza privind principalele riscuri si vulnerabilitati existente la nivelul fiecarui judet. Solicitarea a fost transmisa marti in cadrul unei sedinte organizate in sistem videoconferinta. Ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat ca analiza sa se axeze in principal pe vulnerabilitatile ce tin de ordinea publica, nivelul infractionalitatii, stadiul si gradul de rezolvare a sesizarilor si a dosarelor penale, precum si pe principalele riscuri la adresa ...