BREAKING NEWS! MII de politisti efectueaza actiuni de amploare in statiile CFR

politisti in statii cfr google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actiune de amploare a Politiei Romana, la nivel national, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale in zona statiilor CFR. Peste 1.400 de politisti de la transporturi, rutiera si ordine publica fac controale in 324 de statii de cale ferata, anunta Realitatea Tv. Se are in vedere depistarea calatorilor fraudulosi, prevenirea furturilor, depistarea persoanelor fara adapost, prevenirea actelor de cersetorie si comert ambulant, precum si descurajarea oricaror fapte ilegale. In activitati sunt angrenati si jandarmi, politisti locali si alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...