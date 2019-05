Breaking news! Momente teribile la Vaslui: Mai multi politisti au fost stropiti cu benzina

politisti stropiti cu benzina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene desprinse din filmele de actiune in dupa-amiaza zilei de luni, 27 mai, in localitatea vasluiana Epureni, comuna Duda-Epureni, la doar cativa km de Husi. Conform jurnalistilor de la bzv.ro, o patrula a politiei rurale Husi care se deplasasera la un apel 112, efectuat de o femeie care afirma ca sotul o agreseaza pe ea cat si pe copii, a fost intampinata de un barbat cu un comportament recalcitrant. Acesta a folosit o canistra cu carburant pentru a stropi autospeciala din dotare a politistilor cat si agenti. Cei din urma au folosit spray-ul paralizat din dotare si au reusit sa imobilizeze si sa incatuseze barbatul violent. In timp ce il escortau catre masina de politie, agresorul i-a a ...