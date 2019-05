Breaking news! Nicusor Constantinescu, condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare

Nicusor Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare, in dosarul referitor la achizitia elicopterului prabusit in lacul Siutghiol. Decizia instantei nu este definitiva. Nicusor Constantinescu, audiat la DNA: Este un SANTAJ pentru a face denunt impotriva lui Liviu Dragnea Nicusor Constantinescu este incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba unde executa, din 2016, o condamnare la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, primita in dosarul Centrului Militar Zonal. De asemenea, in luna februarie a acestui an el a primit o a doua condamnare definitiva, tot de cinci ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale ...