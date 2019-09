Breaking news! O masina a luat foc pe Autostrada Soarelui. Traficul rutier este blocat - VIDEO

autoturism autostrada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O masina a luat foc pe Autostrada A2, km 67, calea I. La fata locului s-au deplasat pompierii si politia. Potrivit ISU Calarasi, nimeni nu a fost ranit. Traficul rutier este blocat duminica dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Bucuresti, in zona Cernavoda, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar una dintre ele a luat foc. Potrivit politistilor, din primele date, pe autostrada A2, pe sensul Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 162, in zona localitatii Cernavoda, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate doua autovehicule. In accident nu au existat persoane ranite. Dupa accident, una dintre masini a luat foc. La fata l ...