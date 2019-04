BREAKING NEWS! O noua EXPLOZIE zguduie Sri Lanka - VIDEO

Sri Lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O furgoneta parcata in apropierea unei biserici din Sri Lanka unde zeci de oameni au fost ucisi duminica a explodat luni, a relatat un martor pentru Reuters, potrivit caruia deflagratia s-a produs in momentul in care o echipa de genisti incercau sa dezamorseze un dispozitiv exploziv,relateaza Agerpres. ''Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat. Purtatorul de cuvant al fortelor de securitate nu a fost imediat disponibil pentru a comenta informatia. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Gal ...