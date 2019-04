Breaking news! O tanara cu meningita a fost adusa de urgenta la Iasi! Medicii sunt rezervati

meningita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara in varsta de 17 ani a fost adusa de urgenta la Iasi. Diagnosticul medicilor este meningita. Fata, domiciliata in Vaslui, se afla in aceste momente intubata si ventilata mecanic la Spitalul de Boli Infectioase, sectie Terapie Intensiva. Medicii afirma ca fata sufera de acelasi tip de meningita ca si tanara din Bucuresti. Pronosticul lor este unul rezervat "In cursul diminetii de azi, la Spitalul de Boli Infectioase a fost transportata o tanara pacienta, in varsta de 17 ani, din judetul Vaslui. Aceasta prezinta o forma severa de meningita si a fost internata la Terapie Intensiva pentru a beneficia de tratament de specialitate si pentru a fi tinuta sub atenta supraveghere medicala", precizea ...