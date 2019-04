tornada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe . Accident cu 50 de masini pe o autostrada din Germania, dupa o furtuna puternica Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul s-a produs in zona localitatii Drajna din judetul Calarasi. ”Sa speram ca nu s-au intamplat si pagube, a fost intr-o zona de camp, acolo a gasit elementele dezvoltarii. O linie de instabilitate extrem de puternica a traversat Muntenia si a avut astfel de dezvoltari violente” a spus meteorologul Alina Serban. Da ...