BREAKING NEWS! PLANUL ROSU de interventie a fost activat! Un tren a intrat in coliziune cu un microbuz

Un microbuz a fost lovit in plin de un tren pe raza localitatii C.A. Rosetti. Avand in vedere numarul mare de posibili ocupanti transmis de apelant (intre 7-9 persoane), a fost activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Buzau, anunta ISU. La fata locului au fost concentrate 2 echipaje SMURD, 5 echipaje medicale SAJ, 2 echipaje de descarcerare si un post medical avansat. Totodata, a fost alertata in sprijin si o autospeciala pentru victime multiple incadrata cu paramedici de la ISU Braila.