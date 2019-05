BREAKING NEWS! Politistii romani au ajuns in Madagascar

Radu Mazare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noi informatii legate de extradarea fostului edil al Constantei, Radu Mazare. Politistii romani care il vor escorta pe Radu Mazare in tara au ajuns in Madagascar. Acestia urmeaza sa intocmeasca toate documentele extradarii, iar duminica se vor intoarce impreuna cu Radu Mazare, iar luni, 20 mai acesta va ajunge in tara. Surpriza in cazul lui Radu Mazare. Iata pentru cine lucra acesta in Madagascar Acesta va fi prezentat judecatorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, pentru a confirma mandatul de arestare, iar apoi va fi mutat intr-un penitenciar. Radu Mazare este condamnat la noua ani de inchisoare, in dosarul plajelor retrocedate de la malul marii. Daca ti-a placut artic ...