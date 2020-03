`BREAKING NEWS: Presedintele Donald Trump va anunta intrarea SUA in carantina totala in urmatoarele 48 ore!? Urmeaza Romania!?` (Ilan Laufer)

Situația este foarte gravă peste tot în lume. Rând pe rând guvernele realizează impactul pe care pandemia de coronavirus COVID-19 o va avea asupra sănătății și mediului de afaceri. După măsurile mai blânde luate la început... se pare că americanii vor trece pe model european. Co-președintele PSL, Ilan Laufer, un bun cunoscător al vieții politice, sociale și de afaceri din SUA susține că în curând președintele Donald Trump va anunța intrarea SUA în carantină totală și se întreabă dacă nu cumva asta ar trebui să facă și guvernul român - o carantină dură.

”BREAKING NEWS: Presedintele Donald Trump va anunta intrarea SUA in carantina totala in urmatoarele 48 ore!? Urmeaza Romania!?

Am discutat acum cateva minute cu un jurnalist american foarte cunoscut care mi-a spus ca sunt sanse foarte mari ca Statele Unite ale Americii sa intre in carantina totala pentru o perioda de 2 saptamani , fapt nemaintamplat in istoria Statelor Unite ale Americii si ca anuntul ar putea fi facut in urmatoarele 48 de ore.

Domnule Premier Orban, daca acesta masura va fi adoptata de SUA, exista cumva sanse foarte mari sa se aplice si in cazul Romaniei?

Din pacate pentru noi toti , Guvernul Romaniei intarzie sa vina cu masuri concrete pentru a diminua efectele negative asupra economiei romanesti si mai ales a IMM-urilor. Peste un milion de oameni ar putea ramane someri in perioada imediat urmatoare!

Domnule Permier Orban actionati URGENT, ritmul actual ne duce in “groapa” pe toti !”, scrie Ilan Laufer pe pagina sa de Facebook.