Breaking news! Procurorul General a intervenit in cazul adoptiei Sorinei

Procurorul general al Romaniei Bogdan Licu

Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a contestat adoptia micutei ridicate de la domiciliul asistentilor maternali la care a crescut de la un an. Micuta a fost ridicata chiar de procurorul de caz, fiind luata pe sus pentru a fi dusa la IML, dupa ce in cauza a fost deschis un dosar privind rele tratamente aplicate minorului. Fetita a fost adoptata de un cuplu de americani. Bogdan Licu a trimis o adresa catre Tribunalul Mehedinti prin care cere ordonanta presedintiala prin care cere ca fetita sa ramana in tara vreme de trei luni pentru consiliere psihologica. Licu a trimis catre Curtea de Apel Craiova si o cerere privind revizuirea sentintei privind adoptia micutei.