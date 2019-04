BREAKING NEWS! Procurorul Mircea Negulescu, zis "Portocala", a fost EXCLUS din Magistratura

Mircea Negulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni, 8 aprilie 2019, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, zis "Portocala", fost procuror la DNA Ploiesti. Minuta deciziei civile nr. 90: "Admite recursul declarat de Inspectia Judiciara impotriva Incheierii din 17 ianuarie 2018, pronuntata de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, in dosarul nr. 3/P/2017. Caseaza, in parte, incheierea atacata si respinge exceptia inadmisibilitatii probei cu inregistrarea si transcrierea convorbirii telefonice din data de 15 decembrie 2016, purtata de catre procurorul Negulescu Mircea cu numita Vlad Elena Simona. ...