BREAKING NEWS! PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale

Membrii CEx al PSD au votat sa se mearga cu un candidat propriu al PSD pentru alegerile prezidentiale si negocieri cu ALDE si PRO Romania pentru sustinere. Initial fusese pusa in discutie si candidatura comuna in persoana lui Calin Popescu Tariceanu. S-a ridicat aceasta problema de catre Paul Stanescu si sustinuta apoi de Gabriela Firea. Zi decisiva pentru ministri din cabinetul Dancila Premierul Dancila a supus la vot si aceasta chestiune, dar a picat la vot si a ramas in picioare varianta unui candidat propriu al PSD. Va fi o sedinta viitoare, cel mai probabil saptamana care urmeaza, in care se va vorbi si despre persoane. Viorica Dancila si Gabriela Firea stau cel mai bine in sondajele interne in privin ...