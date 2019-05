BREAKING NEWS! Radu Mazare a fost ARESTAT in Madagascar! Cand va fi adus in tara

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Radu Tudor anunta miercuri pe ca „Radu Mazare a fost arestat in Madagascar”. Mazare a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in februarie 2019 in dosarul retrocedarilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanta. Alaturi de Mazare au fost condamnati in acel dosar Nicusor Constantinescu – 5 ani de inchisoare, Cristi Borcea – 5 ani, Dragos Savulescu – 5 ani si jumatate, notarul Aurel Jean Andrei (sotul judecatoarei Laura Andrei, fosta sefa a Tribunalului Bucuresti) – 2 ani cu suspendare. Instanta a decis si confiscarea plajelor din Mamaia retrocedate ilegal. Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani si 10 luni ani de inchisoare, in dosarul Polaris - ...