Breaking news! Raport INML transmis DIICOT: dintii din butoiul monstrului Dinca apartin Alexandrei cu o probabilitate de 99,93%

gheorghe dinca alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul acestei zile, Institutul National de Medicina Legala ”Mina Minovici” a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala prin examen ADN – expertiza genetica judiciara – in ceea ce priveste pe victima minora M.A.M. DEZVALUIRI de ultima ora in cazul "Caracal": Petele de sange gasite in casa apartin altor trei victime ale lui Gheorghe Dinca Din concluziile raportului de expertiza medico – legala rezulta faptul ca, analiza genetica a probelor biologice de os, reprezentata de elemente dentare selectate din coletul cu fragmente osoase, gasite cu ocazia cercetarii la fata locului in cenusa din butoiul metalic de la domi ...