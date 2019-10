Breaking news! Recep Tayyip Erdogan, anunt soc: Vom ataca Siria! 

Recep Tayyip Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca tara sa va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, dupa ce a acuzat Statele Unite ca nu iau suficiente masuri pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi din Siria de la granita cu Turcia, potrivit Reuters. Erdogan a declarat ca operatiunea va fi una terestra si aeriana, se va desfasura la est de Eufrat si ar putea fi lansata in orice moment. Fortele Democrate Siriene (SDF), conduse de militia kurda YPG si sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentantii SDF au declarat ca organizatia isi doreste pace si stabilitate in regiune, dar ca va raspunde oricarui atac. Turcia se confrunta cu o si ...