Breaking news! Romania ar putea interveni militar in Iran! Iata toate detaliile (surse)

nava militara Romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania se numara printre tarile care ar putea participa la viitoarea misiune navala europeana mobilizata in Golful Persic pentru contracararea actiunilor Iranului, afirma surse comunitare citate de editia germana a Agentiei France-Presse si de cotidianul Die Welt. Marea Britanie le-a prezentat oficial, marti dupa-amiaza, partenerilor din cadrul Uniunii Europene propunerea de trimitere a unei misiuni navale in Golful Persic. Mai multe tari au exprimat, in Comitetul Politic si de Securitate al Consiliului UE, intentiile de a analiza posibilitatea participarii la misiunea navala. Conform unui diplomat european citat de editia in limba germana a Agentiei France-Presse si de publicatia Die Welt, tari ...