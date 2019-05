BREAKING NEWS! S-a semnat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate a Autostrazii Unirii - FOTO, LIVE VIDEO/UPDATE

Razvan Cuc la Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: "Pe 30 iunie vom lansa proiectarea si executia pentru podul Iasi- Ungheni. Am discutat cu domnul Ghizdeana de la Comisia de Prognoza si veti vedea pe SICAP si procedura pentru tronsonul Iasi -Targu Neamt", a spus Cuc. UPDATE: S-a semnat contractul UPDATE: '' Am devansat termenul de 15 mai pentru desemnarea castigatorului. CNAIR se misca intr-un ritm mai alert. Astazi semnam contractul cu firma. Vrem sa scurtam cat mai mult revizuirea acestui studiu de fezabilitate", a spus ministrul Razvan Cuc. UPDATE: Cotidianul Buna Ziua Iasi va transmite in format LIVE VIDEO intreg evenimentul. Stire initiala: Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, va aju ...