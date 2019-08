Breaking news! Securistul de Victor Ponta se 'agata' de Calin Popescu Tariceanu! ALDE in alianta cu Pro Romania 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunta faptul ca s-a semnat alianta politica dintre ALDE si Pro Romania, partid condus de securistul Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament si ulterior vor stabili protocolul de colaborare. Calin Popescu Tariceanu, despre sedinta foto a lui Klaus Iohannis: ''Nu am auzit de un asemenea precedent in ultimii 30 de ani, din partea vreunui alt politician'' ”Discutii fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o viitoare colaborare sub forma unei Aliante politice! ALDE si Pro Romania vor avea grupuri parlamentare comune, si astfel vom fi a treia forta politica parlamentara , dupa PSD si PNL. In p ...