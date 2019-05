Breaking news! Sedinta de urgenta la interne in cazul rectorului

rector google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-a convocat o sedinta de urgenta la interne in cazul rectorului. Amintim ca, rectorul Academiei de Politie a venit, in urma cu putin timp, la audieri la DNA. Acesta urmeaza sa dea explicatii in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan. Joi au fost perchezitii la domiciliul rectorului si al prorectorului, dar si in locuintele mai multor ofiteri. Dosarul in care jurnalista Emilia Sercan a fost amenintata cu moartea a fost preluat de DNA, dupa ce initial fusese deschis de procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 4. Jurnalista Emilia Sercan este cea care a anuntat, pe , ca a fost amenintata. "Luni seara, la ora 21,05, am primit un mesaj de amenintare cu moartea. Mesajul vi ...