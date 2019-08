Breaking news! Seful Politiei din Constanta a fost ranit intr-un accident

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Constantin Dancu, a fost ranit, sambata, dupa-amiaza intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism care nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”, transmite news.ro. Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, sambata dupa-amiaza, un barbat 78 de ani a condus un autoturism pe strada Oituz din municipiul Mangalia, dinspre Geamie catre Liceul Economic, si, ajungand la intersectie cu strada Stefan cel Mare, nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”. In acel moment a patruns in intersectie, unde a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de inspectorul sef al IPJ Constanta, comisar sef C ...