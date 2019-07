Breaking News! Seful Politiei Olt a fost demis in urma neregulilor de la Caracal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a anuntat, vineri, ca l-a destituit din functie pe inspectorul sef al Inspectoratului Judetean de Politie Olt, Cristian Voiculescu, care era imputernicit pe aceasta pozitie, in urma neregulilor din cazul fetei ucise in Caracal. Stire in curs de actualizare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ioan buda sef cristian voiculescu : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro google_ad_client= ...