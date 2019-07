Breaking news! Seful Politiei Romane a fost demis. Iata ce a declarat Ioan Buda - UPDATE

Ioan Buda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Seful demis al Politiei Romane, Ioan Buda, considera ca a fost demis pentru declaratiile facute in presa despre cazul de la Caracal. Mai mult, Buda a spus ca a fost informat permanent despre acest caz, dar cand jurnalistii i-au cerut detalii acesta s-a balbait si apoi a explicat ca nu le poate oferi. ”Vreau sa va spun ca am luat act de demiterea mea si datorita faptului ca am avut niste interventii care au fost neadecvate. Am fost informat despre acest caz pas cu pas. Este o ancheta, doream sa fie cu noi si procurorul. Sunt mai multe date pe care chiar nu pot sa vi le dau. Nu puteau interveni politistii inainte de ora 6, pentru ca procurorul nu a permis interventia.”, a spus Ioan Bud ...