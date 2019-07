Breaking news! SIIJ il ancheteaza pe procurorul care a blocat descinderea in casa lui Gheorghe Dinca

ancheta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectia Judiciara a transmis astazi, in legatura cu cazul Caracal, ca inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie pentru procurori au dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul Popescu Cristian Ovidiu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal sub aspectul savarsirii abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. t) teza a II-a, constand in exercitarea functiei cu grava neglijenta. BREAKING NEWS! SIIJ intervine in forta in Judecatoria Caracal si Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal! Ce se intampla In motivarea inceperii cercetarii disciplinare, s-a retinut ca procurorul de caz, sesizat cu infractiunea de lipsire de libertate a unei minore si avand, ca atare, obligati ...