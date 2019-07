BREAKING NEWS! SIIJ intervine in forta in Judecatoria Caracal si Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal! Ce se intampla

Judecatoria Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) au ridicat marti documente de la Judecatoria Craiova, Judecatoria Caracal si Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, anunta sectia. "In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii si ofiterii de politie judiciara din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au efectuat acte de urmarire penala in cauza privind adolescentele ucise din judetul Olt, constand in ridicarea unor documente de la Judecatoria Craiova, Judecatoria Caracal si Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. De asemenea, au fost efectuate activitati investigative pe raza judetului Dolj. Ac ...