Breaking news! Simona Halep a fost ELIMINATA de la Cincinatti

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, a fost invinsa, vineri (joi, in SUA), cu scorul de 6-1, 3-6, 7-5, de americanca Madison Keys, locul 18 WTA si cap de serie numarul 16, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati. Mai nimic nu a mers in jocul Simonei Halep in prima parte a meciului cu Madison Keys. Romanca a incercat sa joace lung si cat mai mult pe reverul adversarei, insa i-a lipsit precizia loviturilor, agresivitatea, mobilitatea si a lasat impresia ca glezna stanga o supara in continuare. In acelasi timp, Keys si-a impus ritmul, a servit bine, si-a mascat cat a putut slabiciunea, lovitura de rever, si a punctat cu cea de dreapta. Partida a curs pe ...