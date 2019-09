Breaking news! Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Wuhan

Simona Halep 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-2, pe sportiva ceha Barbora Strycova, locul 34 WTA, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de la Wuhan. Simona Halep a jucat primul meci dupa eliminarea din turul al doilea al US Open, in urma cu aproape o luna. Revenirea ei pe teren a fost marcata de un inceput destul de ezitant, cu greseli si cu un serviciu inconsistent, dar aceasta evolutie poate fi considerata doar o acomodare cu suprafata de la Wuhan, pentru ca apoi a aratat semne bune pentru partea asiatica a sezonului. Odata reglajele facute, Halep a aratat forta, mobilitate, stapanire de sine, mai ales in setul al doilea, unul al unor revenir ...