Breaking news. Sorin Blejnar, condamnat la cinci ani de inchisoare. Decizia este definitiva

Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane de lei luata ca sef al Fiscului. In alta ordine de idei, Curtea de Apel l-a condamnat astazi pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF in guvernarea PDL, la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Decizia e definitiva, potrivit comunicatului Curtii de Apel. In prima instanta, Blejnar fusese condamnat la 6 ani de inchisoare. Blejnar fusese trimis in judecata in decembrie 2016 de DNA Ploiesti pentru savarsirea unei fapte de trafic de influenta. Mai precis, procurorii DNA l-au acuzat pe Blejnar ca ar fi primit mita 12,5 milioane de lei de la un om de afaceri in 2011 pentru atribuirea unor contracte cu Fiscul. Ar f ...