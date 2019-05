Breaking news! Sorin Blejnar, condamnat la cinci ani de inchisoare. Decizia este definitiva

Sorin Blejnar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorin Blejnar, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru o spaga de 12,5 milioane de lei luata ca sef al Fiscului. In alta ordine de idei, Curtea de Apel l-a condamnat astazi pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF in guvernarea PDL, la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Decizia e definitiva, potrivit comunicatului Curtii de Apel. In prima instanta, Blejnar fusese condamnat la 6 ani de inchisoare. Breaking News! Fostul sef ANAF Sorin Blejnar, audiat la Parchetul General Concret, Sorin Blejnar fusese trimis in judecata in decembrie 2016 de DNA Ploiesti pentru savarsirea unei fapte de trafic de influenta. Mai precis, procurorii DNA l-au acuzat pe Blejnar ca ar fi primit mita 12,5 milioa ...